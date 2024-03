Bakan, TÜİK verilerinden aktardı: Yaşlıların yüzde 64’ü mutluymuş

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK verilerini dayanak göstererek yaşlıların yüzde 64,1’inin mutlu olduğunu öne sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Türkiye İstatistik Kurumunun 'Türkiye Yaşlı Profili Araştırması' sonuçlarını açıkladı.

Diğer ülkelere kıyasla genç nüfus bakımından zengin bir ülke olsa da Türkiye'nin nüfusunun da yaşlandığını aktaran Göktaş, "Son beş yılda yaşlı nüfusu yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 10,2'ye yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor. Bu da yaşlılık alanında yapacağımız çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini gösteriyor. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465'inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle, her dört haneden birinde en az bir yaşlı bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor. Yalnız yaşayan yaşlıların yüzde 74,4'ünü kadınlar oluşturuyor. Bu bulgu, yalnız yaşayan yaşlı kadınların ekonomik ve sosyal refahı için politikalar geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

'YAŞLILARIN YÜZDE 64,1'İ MUTLU'

Göktaş, yaşlıların mutluluk oranlarına ilişkin verilere değinerek, şunları söyledi: "Yaşlıların yüzde 64,1'i mutlu olduğunu dile getirirken; yüzde 82'si sağlıklı olmayı mutluluk sebebi, yüzde 64,4'ü ise kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu belirtmiştir. Araştırmamız, yaşlılarımızın en önemli mutluluk kaynağının aile olduğunu gösteriyor. Bu da bize, ailenin her yaşta ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Yaşlıların yüzde 64,4'ü torunları ile her gün ilgileniyor. Bu veri, aile bağlarının gücünü koruduğunu ve kuşaklar arası aktarımın sürdüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Yaşlıların yüzde 40,6'sı komşularıyla her gün görüşüyor. Yaşlılarımıza destek olan en önemli aktörlerden biri, komşuları. Komşuluk ilişkilerimizin kıymeti burada kendini bir kez daha gösteriyor. Son seçimlerde yaşlılarımızın oy kullanma oranı yüzde 91,3'tür. Bu bulgu da bize, yaşlılarımızın siyasi hayata fikirleriyle katılmak istediklerini gösteriyor. Siyasi hayata bu denli katılım gösteren yaşlılarımız yüzde 81,9 oranıyla da toplumun yaşlıların deneyimlerinden faydalanması gerektiğini düşünüyor.”