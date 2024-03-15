Bakan Tunç, AKP'nin programında konuştu: Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin iftar programına katıldı. Programda konuşan Tunç, "Türkiye vizyonunun başlangıcında hedefimiz, yeni, demokratik, sivil bir anayasayı yapmak" dedi. "Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık" diyen Tunç, vesayetçi, darbeci anlayışın Gezi direnişini çıkardığını savundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasaya iliişkin "İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin bir uzlaşma sağlayarak gerçekleştireceklerine yürekten inanıyoruz" dedi.

Tunç, Artvin'de AKP'nin bir düğün salonunda düzenlendiği iftar programına katıldı.

AKP Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe'ye destek isteyen Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle 22 yılda Türkiye'nin her alanda kalkınmasını sağladığını öne sürdü.

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK"

Bakan Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınmasının önünde engel olmak isteyenlerle mücadele ettiklerini söyleyerek "vesayetçi, darbeci anlayışın kendilerine sürekli engel koymaya çalıştığını" belirtti.

Tunç, şöyle devam etti:

"Muhtıralar ilan etti, Gezi olaylarını çıkardı, 17-25 dedi. Terörü azdırmaya çalıştılar, hendekler kazdılar. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giriştiler ama tüm bu badireleri milletimizin desteğiyle aştık. Milletimiz için ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu istikrarlı kalkınma hamlelerini sürdürmeye devam edeceğiz. Yine ülkemizin demokrasi standardını yükseltmeye devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık."

Anayasa'da gerçekleştirdikleri, sessiz devrim sayılan reformlarla temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"Hak arama hürriyetini arttırdık. Bilgi edinme hakkından kamu denetçiliği hakkına varıncaya kadar, kadın haklarının güçlendirilmesinden çocuk haklarına varıncaya kadar temel hak ve özgürlükleri Anayasa'mızda alabildiğine genişlettik. Anayasa'mızda darbeci ve vesayetçi ruhu azaltan reformları hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni, Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Yüksek Askeri Şura, Hakimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik."

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye vizyonunun başlangıcında hedefimiz, yeni, demokratik, sivil bir anayasayı yapmak. Onu da inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin bir uzlaşma sağlayarak gerçekleştireceklerine yürekten inanıyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadele ettiğimiz ve terörün kökünün kazındığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı huzurlu bir Türkiye inşa ediyoruz inşallah. Dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz."​​​​​​​