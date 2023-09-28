Bakan Tunç, "Altın Portakal" sorusuna yanıt verdi, AİHM'in Türkiye kararını eleştirdi

Adalet Bakanı Tunç, soruları yanıtladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesi ile ilgili konuşan Tunç, kararı desteklediğini kaydederek, "Geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez" dedi. AİHM'in ‘ByLock ve Banka Asya davasında' Türkiye aleyhine verdiği kararı da değerlendiren Tunç, mahkemenin yetkisini aştığını iddia etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) eğitim merkezinde göreve yeni başlayan infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin soru üzerine, kararın kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Kararın 6'ya karşı 11 oyla çıkması onların da görüş birliği içinde olmadığını gösteriyor" iddiasında bulunan Tunç, kararın ByLock'a ilişkin yargı uygulamaları ve içtihatlar dikkate alınmadan verildiğini savundu.

AİHM'in, yetkisini aşarak ülkelerin milli yargılarına müdahale ettiğini söyleyen Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:

"Özellikle sadece o dosya bakımından verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her dosyanın kendi özelliği farklıdır. Her yargılanan kişinin, özellikle toplanan deliller bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Ceza hukukunda bu böyledir. Dolayısıyla bir emsal karar teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. İncelememiz devam ediyor."

"FİLM FESTİVALİ'NDE ÖRGÜT PROPAGANDASI KABUL EDİLEMEZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Kanun Hükmü' belgeselinin festival programına alınmasının ardından Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmesine ilişkin soruya karşılık Tunç, bunun bir "talihsizlik" olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Altın Portakal Film Festivali'nde terör örgütünün propagandasını yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanımızın vermiş olduğu karar, çok değerli bir karar. Özellikle terör konusunda hep beraber milletçe kararlı olmamız gerekir. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermememiz lazım. Özellikle Altın Portakal Film Festivali gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Kültür Bakanlığımızın almış olduğu kararı çok doğru buluyoruz."