Bakan Tunç'tan '50+1' açıklaması: TBMM'yi işaret etti, yeni anayasa vurgusu yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi isabetli olur" açıklamasına ilişkin, "Bu konuda takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği’nde düzenlenen ‘’Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları’’ konulu panele katıldı.

Bakan Tunç, panel sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50+1 mesajı ile ilgili görüşü sorulan Tunç, "Bu sistemde eğer revizyon ya da reform ihtiyacı varsa zaten bundan kaçınılamayacağını ve sürekli bir gelişim, değişim ve reform ihtiyacını kapsayan düzenlemelerle, gerek Yargı Reform Strateji Belgesi, gerek yeni anayasa değişiklikleri ile birlikte hep milletimizin huzurunda olduk" değerlendirmesini yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50+1 meselesi de elbetti ki önemli bir düşünce" diyen Tunç, "Bu konuda takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir" ifadelerini kullandı.

Tunç, şunları ifade etti: "Meclis'te bir mutabakat çerçevesinde bunlar olabilecek hususlar. Bu mutabakat sağlandığında önemli olan Türkiye'yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak. Yeni anayasa yazılırken tüm partilerimiz milletimize olan bu borcumuzu yerine getirirken anayasamızın değiştirilemez maddelerinden sonraki maddeleri ile ilgili hepsi tartışılıp, konuşulup kararlaştırılabilecek ve TBMM'nin ve sonrasında milletimizin takdiriyle gerçekleşecek hususlardır."

OGÜN SAMAST HAKKINDA YENİ İDDİANAME

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in geçtiğimiz günlerde tahliye edilen katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmesi de sorulan Tunç, "Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" diye konuştu.

AKŞENER'İN 'POLİS MÜDÜRLERİ' İDDİASI

Tunç, Akşener’in "Oteli olan polis müdürleri var, o otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor" iddiasına yönelik şunları söyledi:

"Yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi lazım, bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. İddia noktasında somut bilgiler varsa bu bilgileri Sayın Akşener‘in yargı makamlarımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum."

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor" ifadelerini kullanmıştı.