Bakan Tunç'tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM'nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP ve Atalay’ın avukatlarının yaptığı başvuru hakkında verdiği kararı değerlendirdi. Tunç, "Karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle red kararı gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ilişkin "Karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle red kararı gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta AKP Devrek İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Açılışta gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tunç, AYM'nin, CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruya ilişkin verdiği kararı değerlendirdi.

Tunç, "Karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle red kararı gerekir" dedi.

AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayımlamadığını ifade eden Tunç, "Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur" diye konuştu.

Erzincan İliç'te meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin bilgi veren Tunç, "Kimler sorumluysa, kimler bu kazaya sebebiyet verdiyse yargı huzurunda hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Tunç'un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"AYM'nin gerekçeli kararlarını görmek lazım. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. AYM'nin gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru olur. Gerekçeli karar verildiğinde de bunun hangi gerekçe ile verildiğini öğreneceğiz. 84. maddede vekillik düşme nedeni yazar. Bu düşme sebeplerinden kesin hüküm nedeni ile düşme durumunda 85. maddeye göre AYM'ye başvuru yapılamaz.

Can Atalay'ın milletvekiliği de Meclis'te kesin hüküm okunması nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM'ye başvuru yapılmıştır. Orada AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama karar verilmesine olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle 'ret' kararı verilmesi gerekir. Çünkü anayasanın açık hükmü söz konusu.

Karar verilmesine yer olmadığına karar vermenin gerekçesini ancak gerekçeli kararda görebileceğiz. Eğer AYM'nin bu yöndeki kararı Meclis'te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyle ise, bu doğru değildir. Kesin hüküm kalkmamıştır. Kesin hüküm Meclis'te okunmuştur.

Ama karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar eğer ilgili bu konuda Anayasa'nın 85. maddesi gereğince AYM'ye gidemeyeceği ve ortada TBMM Genel Kurulu tarafından alınan bir karar olmadığı, çünkü sadece kesin hüküm okunuyor ve milletvekiliği düşüyor, milletvekilleri bir oylama yapmıyor. Dolayısıyla böyle bir işlem olmadığı için karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilse durum farklıdır.

Burada AYM'nin önceki iştihatları söz konusu önceki başvurularda ret kararı vermiştir. Burada farklı bir durum söz konusudur. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz."

Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin önümüzdeki hafta TBMM'ye geleceğini ifade ederek "Paket seçim takvimi nedeniyle, Meclisin çalışma takvimi nedeniyle 2'ye ayrıldı" ifadelerini kullandı.