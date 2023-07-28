Bakan Tunç'tan 'deprem bölgesi' açıklaması: Tutuklanan kişi sayısı açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kentte yıkılan yapılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 kişinin tutuklandığını belirtti. Bakan Tunç, deprem bölgesinde 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi ceza soruşturması kapsamında tutuklu olduğunu da sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem soruşturmaları kapsamında 351 kişinin tutuklandığını, tutuklananlardan 118'inin müteahhit, 192'sinin yapı sorumlusu, 23'ünün de yapı sahibi olduğunu belirtti.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, deprem bölgesinde 131 yeni mahkemenin, 4 istinaf mahkemesinin kurulduğunu ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle bölgeye yeni hakim ve savcıların atandığını aktardı.

Yılmaz Tunç, depremden etkilenen 11 ilde ceza soruşturmalarının başlatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 11 vilayetimizde, deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta 412 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı, 82 tutuklu söz konusu. Deprem bölgesinde toplam adli kontrol kararı verilen 642, Kahramanmaraş'ta 150. Toplamda diğer tedbir kararlarının sayısı 764, Kahramanmaraş'ta ise 180. Kahramanmaraş'ta 82 tutukludan 15'i müteahhit, 65'i yapı sorumlusu, 2'si yapı sahibi. Deprem bölgesinde 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi ceza soruşturması kapsamında tutuklu durumdalar" dedi.

Soruşturmaların takip edildiğini aktaran Tunç "Toplanan deliller ışığında bilirkişi incelemesine gönderilen dosyalar var. Bu bilirkişi incelemelerindeki kusur durumuna göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediliyor" diye konuştu.

984 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Depremin ardından başlatılan hasar tespiti ve delil toplama çalışmaları hakkında da bilgi veren Tunç, "Bu anlamda 11 vilayetimize 984 bilirkişi görevlendirilmişti. Bu bilirkişiler mimarlardan, mühendislerden, teknik elemanlardan oluşuyordu. Bunlar binalardan karot, demir örnekleri alarak ilgili delilleri topladılar ve bilirkişi incelemesi için gerekli yerlere savcılarımızın kontrolünde ulaştırdılar" ifadelerine yer verdi.

15 ADLİYE, AĞIR HASARLI

Deprem sonrasında, çeşitli illerden bine yakın hakim ve savcının bölgede görevlendirildiğini anımsatan Tunç, 15 adliyenin ağır hasarlı olduğunu, 49 adliyenin ise orta ve az hasar aldığını dile getirdi. Ağır hasarlı binaların yerine yenilerinin yapılması için süreçlerin başlatıldığını ifade eden Tunç, az hasarlı binaların, tadilatların ardından yeniden hizmete alındığını bildirdi.

Yılmaz Tunç, Bakanlık olarak deprem sonrasında 473 milyon 819 bin lira bölgeye harcama gerçekleştirdiklerini ifade etti.