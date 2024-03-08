Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu hakkında açıklama: Süreci takip ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında konuştu. Tunç, "Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan oğlu T.C. ile yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile ilgili "Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili Delil Aysal'a verilen cezaya ilişkin "Bugün duruşması yapıldı. Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu. Soruşturma aşaması da hızlı bir şekilde tamamlandı. Kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşaması da bugün itibarıyla karar verildi" dedi.

Olayın cinayet olduğunu ifade eden Tunç, "Vatandaşlarımız gerçekten öfkelendi. Kamu vicdanı yargının sonucunu merakla bekledi. Nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine yağma suçu, silahla ilgili suçlardan da ayrıca süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkemenin kararı bu şekilde" diye konuştu.

Tunç, Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında da konuştu.

T.C'yi 'suça sürüklenen çocuk' olarak niteleyen Tunç, "Olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a hareket ettiği, Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ederken bize geri dönüş yapıldı" dedi.

DİPLOMATİK VE INTERPOL VASITASIYLA İADE TALEP EDİLDİ

Interpol aracılığıyla şüphelilerin iadesini hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili Mısırlı yetkilierle irtibata geçtiklerini anımsatan Tunç, "O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıklarını ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz" şeklinde konuştu.