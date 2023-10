Bakan Tunç'tan Polat ailesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile aileleri hakkında yürütülen soruşturmanın üzerine gidilmediği yönündeki eleştirilere ilişkin, "Sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı eleştirilerine kesinlikle katılmayın, bunlara inanmayın. Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tunç, Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki soruşturmanın üzerine gidilmediği yönündeki eleştirilere ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRİLERE İNANMAYIN"

Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bütün mal varlıklarına da el konuldu. MASAK raporları çerçevesi içerisinde de bütün bunlar yargımız tarafından süratle gerçekleşiyor. Sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı eleştirilerine kesinlikle katılmayın, bunlara inanmayın" diye konuştu.

"Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider" diyen Tunç, "Son zamanlarda çeteler üzerine yapılan operasyonlar, uyuşturucu tacirlerinin üzerine gidilmesi tüm bunlar yargının talimatlarıyla, Cumhuriyet başsavcılıklarımıza gelen ihbarların anında değerlendirilerek kolluğa verilen talimatlarla Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarımızın konunun üzerine hassasiyetle gitmesiyle gerçekleşiyor. Yargı, her türlü suç şebekesinin üzerine gitmeye bundan sonra da devam edecektir. Türkiye’yi huzurlu bir geleceğe, her türlü şiddetten, terörden arınmış ve çetelerden arınmış bir ülke yapmanın gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"RÜŞVET ÇARKIYLA" İLGİLİ SORUŞTURMA

Bakan Tunç ayrıca, BirGün'ün ‘Adliyede rüşvet çarkı' haberi ile gündeme getirdiği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından HSK'ye iletilen ihbar mektubunun ardından başlatılan soruşturmayla ilgili de konuştu.

Tunç şunları kaydetti:

"HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca 3 müfettiş görevlendirdik. Müfettişlerimiz gerekli incelemeyi ve soruşturma çalışmalarını yaptıktan sonra da bahsedilen iddialarla ilgili bir karara yetkili makamlarımız varacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'nin dört bir yanından bütün Cumhuriyet başsavcılarımız savcılarımız buradaydı. Hepsiyle görüşüyoruz. Onlar illerinde, adliyelerinde özellikle yargının adil, etkin işlemesi noktasında büyük gayret gösteriyorlar ve suçla mücadelede de her zaman onlarla koordineli çalışmak durumundayız. Dile getirilen iddianın inceleme ve soruşturma yetkisi HSK Teftiş Kurulu'ndadır. Teftiş Kurulu müfettişleri bu iddiaları bahsedilen kişilerle, olaylarla ilgili soruşturmasını yapar ve o soruşturmanın neticesine göre yetkili makam karar verir."