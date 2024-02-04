Bakan Tunç'tan 'yargı krizi' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM ile Yargıtay arasındaki krize ilişkin Anayasa değişikliğine işaret ederek, "Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine değinen Tunç, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmaması yönünde bir tartışma söz konusu olduğunu belirtti.

Anayasa'nın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcılığını düzenleyen maddenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, "Bunlar Anayasa değişikliği gerektiren hususlar. Aslında Anayasa'da, Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili bireysel başvuru mekanizmasıyla uyumlu bir yapılanmanın da olması lazım. Bu da Anayasa değişikliği gerektirir" diye konuştu.

"BU TARTIŞMALAR İLERİDE DE ORTAYA ÇIKAR"

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun arasında çelişki olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının da CMK anlamında yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması lazım. Yoksa bu tartışmalar ileride de ortaya çıkar. İleride de ortaya çıkmaması anlamında özellikle adliye mahkemeleriyle, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var."

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Meclis'te takip ettiklerini söyledi.