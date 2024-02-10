Bakan Uraloğlu lütfetti: Biz Ankaralıların tercihine saygı duyduk

Katıldığı açılış törenlerinde yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazanamadıkları şehirlerde de hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, "Ankara'da 2019'dan beri durduğumuz metro inşaatını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Niye? Biz Ankaralıların tercihine saygı duyduk, hizmet etmeye de devam ettik" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan yolu ile Veterinerlik, Bitik, İmrendi farklı seviyeli kavşaklarının açılışını gerçekleştirdi.

Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, Ankara'daki metro çalışmalarına da değindi. 2019 yılında kaybettikleri yerel seçimlere işaret eden Uraloğlu, 'kaybetmelerine rağmen' seçmenin tercihine saygı duyduklarını söyledi.

Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ankara'da 2019'dan beri durduğumuz metro inşaatını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Niye? Biz Ankaralıların tercihine saygı duyduk, hizmet etmeye de devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim Ankara'ya daha iyi hizmet edebilmemiz için büyükşehir ile beraber çalışmamız lazım, işbirliği yapmamız, bu hizmetleri artırmamız lazım. Onun için Turgut Altınok kardeşim bu anlamda Cumhurbaşkanı'mızın takdir ettiği bir süreçte büyükşehir belediye başkan adayımız oldu. İnşallah belediye başkanımız da olacak. Biz buna inanıyoruz. Ankara'ya hizmetlerimiz bir bir ve katlanarak devam edecek. Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM-Garı açtık. 2024 Yılı Yatırım Programı'na Kızılay-Esenboğa Hattı'nı da aldık. Onu da planlıyoruz, kısa zamanda ihalesini yapacağız."

Muhalefet, kendi adaylarının kazandığı belediyelerde, yapılmak istenen hizmetlerin Cumhur İttifakı eliyle yavaşlatılması veya hayata geçirilmemesine tepki gösteriyor. İktidar ise belediye meclislerinde tutulmaya devam edilen projelere rağmen, muhalefeti "hizmet edememekle" suçluyor.