Bakan Uraloğlu, yeni turistik tren seferlerini ve fiyatlarını açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nisan ayında Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlayacağını duyurdu. Yataklı vagonun bilet fiyatı ise 9 bin TL.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif tren seferleri düzenleneceğini belirtti.

Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan güzergahlarında turistik trenlerin nisan ayında seferlerine başlayacağını ve haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini kaydederek, "Ankara-Kars hattında Doğu Ekspresi'nin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi büyük talep görüyor ve seyahat severler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ GÖRME İMKANI SUNACAK"

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır seferini yapacak trenin 1051 kilometre hat uzunluğunda olduğunu ifade etti. Uraloğlu; 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan trenin 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te Ankara'dan hareket edeceğini Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de seferlerine başlayacağını aktardı. Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak" dedi.

Tatvan seferini yapacak olan yeni turistik trenin, 1262 kilometrelik hat uzunluğunda olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, yeni trenin 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu söyledi. Uraloğlu, seferin 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te Ankara'dan başlayacağını belirterek, "Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak" ifadelerini kullandı.

YATAKLI KABİN FİYATI 9 BİN LİRA

Yeni açılacak turistik trenler için fiyat bilgisini de paylaşan Bakan Abdulkadir Uraloğu, Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Uraloğlu, Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu söyledi.

"DOĞU EKSPRESİ GİBİ ÇOK SEVİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Uraloğlu, "Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu'muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.