Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için tarih verdi.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2024
Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/raE3Mi1BM9