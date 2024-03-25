Bakan Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için tarih verdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."