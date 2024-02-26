Bakan yardımcısı nasıl uçtu?

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt, kullandığı uçakla Tokat Havalimanı’na gittiğini açıkladı. CHP’li Karasu ise “İskurt pilotaj eğitimi aldı mı?” diye sordu.

Buse İlkin YERLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt’la ilgili TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Karasu, Bakan Yardımcısı İskurt’un 2023 yılının son gününde yaptığı paylaşımı hatırlattı. İskurt’un sosyal medya paylaşımında Tokat Havalimanı’nı “uçuşu” ile ziyaret ettiğini ve havalimanının 2023 kayıtlarına girecek son iniş ve kalkışı gerçekleştirdiğini belirtiyordu.

CHP’li Karasu ise “Uçuş okulu ücretlerinin ortalama 50 bin avro ile 85 bin avro arasında” olduğunu vurgulayarak, “İskurt’un özgeçmişinde pilotaj eğitimi veya uçaklarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu bilgi ve sosyal medyada paylaştığı uçuş dikkate alındığında kendisine bazı ‘ayrıcalık tanındığı’ yönünde iddialar ortaya atılmaktadır” ifadelerini kullandı ve şu soruları sıraladı:

• İskurt, herhangi bir pilotaj eğitimi almış mıdır? Almış ise hangi tarihler arasında almıştır?

• İskurt’un bu eğitimler için onlarca kez makam aracıyla Nevşehir’e gittiği öne sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise, bu konu bilginiz dahilinde midir? Dahilinde ise bu konuda tarafınızdan herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise yapılan işlem ve sonuçları nelerdir?

• Gençlerin iş bulma umuduyla alabildikleri pilotaj eğitiminin ülkemizde 50-80 bin avro arasında olduğu da dikkate alındığında, bu ücreti Bakan Yardımcısı İskurt ödemiş midir?

• Bakan Yardımcısı İskurt sosyal medya hesabında paylaşımlarında görülen pilotaj eğitimini hangi şirketten ne zaman almıştır?

• İskurt’un bu şirketi seçme nedeni nedir, bu şirkete ödeme yapmış mıdır? Yapmış ise ne kadar yapmış ve faturaları kim ya da kimler tarafından ödenmiştir?

• DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden de sorumlu olduğu dikkate alındığında kendisine herhangi bir ayrıcalık tanınmış mıdır? Tanınmamış ise bu tür iddiaların dayanağı nedir?