Bakan Yardımcısı Serim: Devlet, 17 Ağustos'la 6 Şubat arasında çok büyük ilerleme kaydetti, hep birlikte gördük

6 Şubat depremleri ile 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos depremini karşılaştıran Bakan Yardımcısı Serim, "Devlet 17 Ağustos'la 6 Şubat arasında çok büyük ilerleme kaydetti, hep birlikte gördük" dedi. 6 Şubat merkezli depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, devlet kurumları deprem öncesinde alınmayan önlemler ve deprem sonrası yetersiz kalan arama-kurtarma çalışmaları nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerini karşılaştırarak, "Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük" dedi.

Serim, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerini anımsatarak, 24 yıl önce yaşanılan deprem felaketinin bir benzerinin yaşandığını kaydeden Serim, aradan geçen süredeki en büyük farkın depremlerin ardından devlet kurumlarının ortaya koyduğu "performans" olduğunu kaydetti.

Devlet kurumlarının büyük ilerleme kaydettiğini savunan Serim, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük. Devletimizin gücünü ve imkanlarını deprem bölgesine yürütülen ihya ve inşa faaliyetlerinde somut olarak görmeye devam edeceğiz. Depremden zarar gören illerin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

MARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE 50 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından geçen kritik iki günde yıkım yaşanan bölgelere ulaşmakta büyük zorluk yaşayan devlet kurumları deprem öncesi alınmayan önlemler ve depremin ardından yetersiz kalınan arama-kurtarma faaliyetleri nedeniyle büyük tepki çekti.