Bakan Yardımcısı Turan: Yıl sonuna kadar hiçbir mahallede bir tek çete kalmayacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de konuştu. Güvenlik operasyonlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, "Terör örgütü yok olmuş kadar zayıfladı, katılım durdu. Hiçbir mafyavari yapıya, çeteye, organizeye izin vermeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Yıl sonuna kadar bu memlekette hiçbir mahallede, göreceksiniz bir tek çete kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terör örgütü yok olmuş kadar zayıfladı, katılım durdu. Zaman zaman 'Ne işiniz var sizin Türkiye'nin dışında?' diyorlar ya televizyonlarda emekli bazı insanlar. Oysa askerimiz orada olduğu için Türkiye'de bu terör örgütünün başı kesildi. Çünkü 'Terör yerinde kurutulur' anlayışını hayata geçirdik" dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, partililerine hitap eden Turan, yerel seçimlere iki ay kaldığını hatırlattı.

Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda yaşanan gelişmelere değinen Turan, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da Batılı ülkelerin ısrarla 'Her taraf yansın' talebi var. Bir bakın şöyle. Sadece Irak, Suriye değil, Filistin değil, her tarafta Batılı ülkelerin oyunları var, iddiaları var. Bunu bozmak için uğraşan da çok az sayıda ülke varken Türkiye'de kardeşliğimizi kaybetmek en büyük bedeli ödetebilir. O yüzden ortak paydada bir araya gelmeye, beraber iş yapmaya, 85 milyonun kardeşliğine omuz vermeye görevliyiz. Gece gündüz olağanüstü teknolojik imkanlarla adımlar atıyoruz. 'Bu ülkede terör olmasın' diye askerimiz, polisimiz, jandarmamız çok büyük mücadele veriyor. Bazen içimiz kan ağlıyor. Şehit haberleri geliyor. Hava şartlarıyla beraber ortaya çıkan, o hepimizin içini acıtan haberlerin dışında Türkiye içinde eskisi gibi artık hamdolsun bombalar patlamıyor. Terör örgütü yok olmuş kadar zayıfladı, katılım durdu. Zaman zaman 'Ne işiniz var sizin Türkiye'nin dışında?' diyorlar ya televizyonlarda emekli bazı insanlar. Oysa askerimiz orada olduğu için Türkiye'de bu terör örgütünün başı kesildi. Çünkü 'Terör yerinde kurutulur' anlayışını hayata geçirdik. O bölgede terör devleti kurmak isteyen büyük büyük ülkelerin desteğiyle adım atan örgütlerin kendi arasındaki istihbaratı, iletişimi, her türlü lojistiği kesildi."

"TERTEMİZ SOKAK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Turan, uyuşturucuyla ve çetelere yönelik operasyonlarla ilgili de şunları dile getirdi:

"Biz ne yaparsak yapalım, asker polis ne yaparsa yapsın uyuşturucuya karşı en büyük güç annelerimiz kendisi. Eğitimle, takiple yeri geldiğinde ihbarla mutlaka bu melanetin durması sağlayalım. Avrupa adeta teslim oldu. 'Şu kadar grama kadar serbest', 'Bu da serbest' şeklinde planlar yapıyor. Biz teslim olmadık, olmayacağız. Farkındasınızdır her gün artan bir motivasyonla uyuşturucuya karşı çok büyük operasyonlar yapılıyor. Annelere çağrıda bulunuyorum. İhbarla ilgili emniyetimizi, jandarmamızı ihmal etmeyin. Gördüğünüz, duyduğunuz ne varsa bunları iletin.

Türkiye'mizde hiçbir ilde, ilçede, mahallede devletin gücü dışında güç olmasını istemiyoruz. Hiçbir mafyavari yapıya, çeteye, organizeye izin vermeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Yıl sonuna kadar bu memlekette hiçbir mahallede göreceksiniz, bir tek çete kalmayacak. Çünkü biz tek otorite devleti biliriz; polisimizi, askerimizi biliriz. 'Ben şımarırım, ben yanlış yaparım' demek olmaz. 'Çeki ben tahsil ederim', 'Ona ben yanlış yaparım' deme hakkı, haddi hiç kimsenin değil. Göreceksiniz tertemiz bir sokak anlayışını tertemiz bir mahalle anlayışını inşallah hayata geçireceğiz."

Turan, PKK'nin Türkiye'de eylem yapamaz hale geldiğini söyledi.