Bakan Yardımcısı Yıldız, Astana'da 'Suriye' konulu toplantıya katılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 24-25 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye konulu bir toplantıya katılacak.
Toplantı, 24-25 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, şunlara yer verdi:
"Astana formatındaki Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak edecektir."
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