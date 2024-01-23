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Bakan Yardımcısı Yıldız, Astana'da 'Suriye' konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 24-25 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı'ya katılacak.

Güncel
  • 23.01.2024 14:55
  • Giriş: 23.01.2024 14:55
  • Güncelleme: 23.01.2024 15:00
Kaynak: DHA
Bakan Yardımcısı Yıldız, Astana'da 'Suriye' konulu toplantıya katılacak
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye konulu bir toplantıya katılacak.

Toplantı, 24-25 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, şunlara yer verdi:

"Astana formatındaki Suriye konulu 21'inci Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak edecektir."

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