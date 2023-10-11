Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya: Bir gün seni de vuracaklar, gebereceksin

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin'e saldırı videosunu alıntılayarak "Bir gün seni de vuracaklar, gebereceksin" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bölgede yaşanan gelişmelerle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Bir gün seni de vuracaklar, gebereceksin" diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabında İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin..." ifadelerine yer veren Yılmaz'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bir gün seni de vuracaklar.

Gebereceksin... https://t.co/EJ42OlaQSv — Nazif Yılmaz (@yilmaznazif) October 10, 2023

Bazı kullanıcılar, "Eğitim şart", "Keşke biz de bakanlarımızı mülakatla seçebilsek" ve "Bu tweet'le eğitim sistemimiz bir kat daha gelişti" sözleri ile Bakan Yardımcısı Yılmaz'a tepkisini dile getirdi.

2014’te getirildiği Din Öğretimi Genel Müdürlüğü boyunca AKP’nin ‘dindar nesil’ projesi için çalışan Nazif Yılmaz, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanı Yardımcılığı’na getirilmişti. Yılmaz, AKP’nin imam hatip projesinin en önemli yürütücüsüydü.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında 7 Ekim'de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girdi.

İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurdu. BM verilerine göre 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu. İsrail basını ise en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığını açıkladı.