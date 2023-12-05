Bakan Yerlikaya'dan TikTok açıklaması: 33 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaptığı açıklamada, TikTok platformuna yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 33 kişinin tutuklandığını, 14 kişinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını ve 612 hesapla ilgili gerekli işlemlerin devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, ayrıca Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 237 bin 585 kişi olduğunu açıklayarak "İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi" dedi.

Güncel 05.12.2023 11:09 Giriş: 05.12.2023 11:09

Güncelleme: 05.12.2023 11:38 Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündem olan TikTok platformu ile ilgili Bakan Yerlikaya, "TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine işlem yapıyoruz" ifadelerini kullandı. SON 6 AYDA 33 KİŞİ TUTUKLANDI Yerlikaya, "TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine işlem yapıyoruz. Son 6 ayda 33 kişi tutuklandı. 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı. 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor" bilgisini verdi. Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 237 bin 585 kişi olduğunu belirterek "İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi" dedi. Yerlikaya'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: "Haziran’dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37’si sözde üst düzey, toplam 609 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ’ye yönelik 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı. 3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı. 180 günde PKK/KCK’ya yönelik bin 973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 82’si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi." Ayrıntılar geliyor...