Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir’de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yerlikaya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa içi ise sarı kodlu uyarısı yaptı.

Güncel
  • 18.01.2024 16:43
  • Giriş: 18.01.2024 16:43
  • Güncelleme: 18.01.2024 16:49
Kaynak: İHA
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

Ülke genelinde etkili olan sağanak, kar ve tipinin ardından Balıkesir’e turuncu kodlu, 8 ile ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 9 kent için uyarı yaptı.

Bakan Yerlikaya, yarın aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir’de turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa ise sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Yerlikaya paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkati çekti. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 