Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir’de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yerlikaya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa içi ise sarı kodlu uyarısı yaptı.

Güncel 18.01.2024 16:43 Giriş: 18.01.2024 16:43

Güncelleme: 18.01.2024 16:49 Kaynak: İHA

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Ülke genelinde etkili olan sağanak, kar ve tipinin ardından Balıkesir’e turuncu kodlu, 8 ile ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 9 kent için uyarı yaptı. Bakan Yerlikaya, yarın aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir’de turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Yerlikaya paylaşımda, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkati çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz

⏰ 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle;



🟧 1️⃣ ilimizde Turuncu Uyarı,

🟨 8️⃣ ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.



🟧 Turuncu Uyarı verilen ilimiz:

📌Balıkesir



🟨 Sarı Uyarı verilen illerimiz:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,… pic.twitter.com/8kWxoFpQtC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024