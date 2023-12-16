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Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan 2 bin 842 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 81 ilde yapılan Çember-9 operasyonlarında aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

Güncel
  • 16.12.2023 08:29
  • Giriş: 16.12.2023 08:29
  • Güncelleme: 16.12.2023 08:32
Kaynak: DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan 2 bin 842 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye geneli arama kaydı bulunan 2 bin 842 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Son 3 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı" dedi.

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