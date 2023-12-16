Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan 2 bin 842 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 81 ilde yapılan Çember-9 operasyonlarında aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye geneli arama kaydı bulunan 2 bin 842 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Son 3 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı" dedi.
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