Bakan Yerlikaya duyurdu: Üç organize suç örgütü çökertildi, 63 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde "Mahzen-16" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre; İstanbul, Muğla ve İzmir'de 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, liderleri dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın liderliğini yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda liderlerin de içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul merkezli operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, örgütün faaliyetleri kapsamında çevrim içi yasa dışı bahis sitelerinde kullanıcı tanımlama ve para transferlerini sağladıkları, bilgisayar sistemleri üzerinden örgütün merkezi haline getirdikleri İstanbul, Şile ilçesinde kiraladıkları gizli giriş ve çıkışı bulunan lüks bir villada, yasa dışı bahis oynanmasını sağladıkları ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para hareketliliği bulunduğunun belirlendiğini ifade etti.

İzmir Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "fuhşa yer temin etme", "mala zarar verme", "hırsızlık ve yağma", "suç delillerini yok etme ve gizleme", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Muğla, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda ise "silahlı tehdit", "hile ve şantaj yoluyla köylülere ait arazilere el koyma", "köylülere ait arazileri satarak haksız kazanç sağladıkları" tespit edilen organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 6'sının tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

"Mahzen-16" operasyonları sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, 18 bilgisayar, 203 kredi kartı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, satış sözleşmesi, tapu evrakı, telefon, taşınabilir bellek ve dijital materyal ile çok miktarda altın ve Türk lirasına el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.