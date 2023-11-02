Bakan Yerlikaya: Esenyurt'ta 512 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı" açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapılan denetimlere ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 512 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta emniyet ekiplerinin göçmenlere yönelik denetimler yaptığını bildirerek operasyona ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, denetimler kapsamında konutlarda, metruk binalarda, parklarda, cadde ve sokaklarda yabancı uyruklu vatandaşlara evrak ve GBT sorgusu yapılarak, kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarına ilişkin kontrol yapıldığını kaydetti.

41 EV SAHİBİNE PARA CEZASI

Yabancı uyruklulardan 512'sinin "düzensiz göçmen olduğu" tespiti yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 318'inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır" ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz" dedi.