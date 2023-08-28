Bakan Yerlikaya: Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını yalanlarken, "Gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını yalanladı.

Al Jazeera'nın Arapça edisyonuna konuşan Yerlikaya, Türkiye’de yaşayan Arapların konut ve vatandaşlık almasına ilişkin “Birkaç gün önce yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım. Evrakları Cumhurbaşkanlığı’na gönderdim. Yatırımcılara vatandaşlık verilmesi söz konusu olduğunda, prosedürler halen daha önce duyurduğumuz şekilde ve gecikmeksizin aynıdır. Evrakları Cumhurbaşkanlığı’na teslim ediyoruz. Bundan sonra prosedürler kanunla takip edilir. Süreç olması gerektiği gibidir” ifadelerini kullandı.

Yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını yalanlayan Yerlikaya, gayrimenkul satışları karşılığı vatandaşlık vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, gayrimenkul alarak vatandaşlığa hak kazanan yabancı uyruklu kişilerin 2-3 ay içerisinde Türk vatandaşlığı aldıklarını belirtti.