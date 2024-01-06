Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-42' operasyonlarında 1 ton 340 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, 42 kentte düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcısı 364 kişi yakalandı, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' operasyonlarında 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkogüç-42' kod ismiyle düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpek görev aldı.

Yapılan eş zamanlı baskınlarda 364 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalanırken; çeşitli miktar ve cinslerde 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.