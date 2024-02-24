Bakan Yumaklı açıkladı: Marketlerde yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, marketlerde etiketlere standart getirileceğini bildirdi. Yumaklı, "'Tadında, lezzeti, keyfi' gibi ifadelerle ürün satılamayacak. Tüketiciyi yanıltan etiketler kullanılmayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi'nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek "Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Alınan karara ilişkin örnekler veren Yumaklı, şunları söyledi:

"İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz.

Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak."

Üretim, toplu tüketim ve satış yerlerindeki denetimlere ilişkin de konuşan Yumaklı, 81 ilde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerin denetimleri sürdürdüğünü vurguladı.