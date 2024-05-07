Bakan Yumaklı'dan 'sokak hayvanları düzenlemesi'ne ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemesi hakkında konuştu. Düzenlemenin Meclis Takvimini bilmediğini söyleyen Yumaklı, "Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sokak hayvanları ile ilgili durum ne olacak?" sorusuna yanıt verdi. Bu düzenlemenin Meclis takvimini bilmediğini söyleyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Vakanlıklar, belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."

Yaklaşan Kurban Bayramı hakkında konuşan Yumaklı, et fiyatlarına da değindi. Bakan Yumaklı, şunları söyledi: "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklükatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu."