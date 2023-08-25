Bakan Yumaklı'ya soruldu: Kanserojen madde tespit edilen 127 ton yumurtanın akıbeti ne oldu?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tayvan’a ihraç edilen ve içinde kanserojen madde bulunduğu tespit edildiği gerekçesiyle iade edilen yumurtaların akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, "Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Türkiye’den ithal edip kanserojen madde tespit ettiği 127 ton yumurtanın akıbeti ne olmuştur?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği yumurtalarda kansorejen madde tespit etmesini, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

20 Temmuz 2023 tarihinde Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Türkiye’den ithal edilen 127 ton yumurtada kansorejen madde bulduğunu açıkladığını anımsatan Kılıç, “Tayvan Gıda Dairesi, Türkiye’den gönderilen yumurtalarda nitrofuran isimli yasaklı bir madde tespit etti. Nitrofuran Türkiye’de de Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir madde. Olayın basın yayın organlarında yer almasının ardından Tarım Bakanlığı inceleme başlattığını açıkladı. Tayvan’a gönderilen yumurtaların ihracatçısının İzmir menşeili bir firma olduğu resmi belgelerden ortaya çıktı. Aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine karşın, Tarım Bakanlığı’nın bu konudaki sessizliği kamuoyundaki kaygıları arttırmaktadır. Tarım Bakanlığı sessizliğini korudukça İzmir başta olmak üzere yurt genelinde halkın gıda güvenliğine ilişkin kaygılar ayyuka çıkmıştır. Tarım Bakanlığı’nı bu konuyla ilgili derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAVUKLAR NE OLDU?"

Yumurtaların elde edildiği tavuklara ilişkin Kılıç, şunları söyledi: “Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani bu madde tavuklara verilmiş, bu nedenle yumurtada da tespit edilmiş. Peki bu tavuklar ne oldu? Tarım Bakanlığı yumurta ile ilgili inceleme başlatıldığını söylüyor ama aradan geçen süre içinde acaba bu firma kanserli tavukları iç piyasaya sürerek, yurttaşların tüketimine göz yummuş mudur."

BAKAN YUMAKLI'YA SORULAR

Kılıç, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

- “Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığınıza herhangi bir bildirimde bulunulmadığı dile getirilse de basın yayın organlarında yer alan haberleri ihbar kabul ederek resen harekete geçtiniz mi? Bu kapsamda, Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi ile iletişime geçerek, ihracatı ve üretimi yapan firmalar hakkında bilgi istediniz mi? Bakanlığınıza ne yanıt verildi?

-Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Türkiye’den ithal edip kanserojen madde tespit ettiği 127 ton yumurtanın akıbeti ne olmuştur? Bu yumurtalar iade edilmiş midir? Eğer iade edildiyse bu yumurtalar ihracatçı şirkete mi iade edilmiştir? İade edilen yumurtalar ihracatçı şirkete iade edildiyse, bu şirket tarafından imha mı edilmiştir yoksa iç piyasaya mı sürülmüştür? Tarım Bakanlığı, söz konusu 127 ton yumurtanın takibini nasıl yapmıştır ve hangi sonuçlara ulaşmıştır?

-Kanserojen madde bulunması nedeniyle iade edilen yumurtalar içinden Tarım Bakanlığı, numune almış mıdır? Alınan numuneler üzerinde inceleme yapılmış mıdır? Bu incelemenin sonuçları nedir?

-Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bakanlığınız tarafından, ihracatçı şirketin elinde bulunan ve yumurta üretiminde kullanılan bu tavuklar üzerinde de ayrı bir inceleme yapılmış mıdır? Bu incelemenin sonuçları nelerdir?

-Kanserojen madde bulunan yumurtaların elde edildiği tavukların akıbeti nedir? Bu tavuklar takip edilmiş midir? Tavukların aynı şirket eliyle iç piyasaya sürüldüğü iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

-Tayvan’a ihracatta bulunan söz konusu şirketin tüm ürünlerine yönelik bir inceleme yapılmış mıdır? İncelemenin sonucu nedir? Bu şirketin halk sağlığını tehlikeye atacak başkaca faaliyetlerine rastlanılmış mıdır? Halk sağlığı kapsamında tüketicilerin kaygılarını gidermek için söz konusu şirketin ismini açıklar mısınız?

-Tayvan’ın kanserojen madde tespit etmesi üzerine söz konusu Şirkete ilişkin nasıl bir yaptırım uygulanmıştır? Şirketin halk sağlığını tehlikeye attığı öne sürülen faaliyetlerine ilişkin olarak, faaliyetlerinin durdurulması söz konusu olmuş mudur? İdari ve cezai işlemler uygulanmış mıdır?

-Ülke sınırları içerisinde üretimi yapılan tüm yumurta, kanatlı eti ve ürünleri için analizler yapılmakta mıdır? Son bir yıl içinde, halk sağlığını tehlikeye düşüren faaliyetlere ne sıklıkla rastladınız? İstatistikleri ve firma isimlerini kamuoyu ile paylaşır mısınız? Bu firmalarla ilgili ne gibi yaptırımların uygulandığını açıklar mısınız?

-Bakanlığınız tarafından yayınlanan Taklit ve Tağşişli Ürün Listeleri son 17 aydır yayınlanmamaktadır. Son olarak 18 ay önce yayınlanan bu liste, neden bir buçuk yıldır yayınlanmamaktadır? Yayınlara son vermenizin nedeni nedir?

-Bakanlığınızın İlaç Takip Sistemi çalışıyor mu? ‘Ulusal Kalıntı İzleme Planı’ uygulanıyor mu?”