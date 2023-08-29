Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenler için yeni önlük açıklaması: Zorunluluk yok, teşvik var

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Öğretmenler beyaz önlük giyecek" talimatına ilişkin açıklama yaptı. Uygulamayı öğretmenlerin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda başlattıklarını kaydeden Tekin, "Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

‘Öğretmen Odası Buluşmaları’nda öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunun gündeme geldiğini söyleyen Bakan Tekin "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" diye konuştu.

TEKİN: ÖĞRETMENE YAKIŞIR ŞEKİLDE GİYİNMESİ...

Bakan Tekin daha önce valiliklere seslenerek "Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarında da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik” demişti.