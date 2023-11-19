Bakan’a göre hiç sorun yok

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, çok sayıda öğrencinin zehirlenmesine yol açan KYK yurtlarındaki küflü yemekleri görmezden geldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’na, öğrenci yurtlarında yaşanan sorunlar damgasını vurdu. KYK yurtlarında birbiri ardına yaşanan asansör kazaları, kadın öğrencilere yönelik baskıcı uygulamalar ve kalitesiz yemekler komisyonun gündemine taşındı. Bütçe sunumunu büyük oranda propaganda üzerine kuran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mevcut sorunlara yönelik soruları ise geçiştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Gökçe Gökçen de KYK yurtlarında yaşanan sorunlara yönelik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru soran milletvekilleri arasında yer aldı.

Gökçen'in sorusunda, şu ifadeler kullanıldı:

“Gençlerin uyarılarını, kurtlu, küflü, böcekli yemekleri, kapasitenin çok üzerinde doldurulan yurtları, yurtlardaki taciz vakalarını, kadın öğrenciye uygulanıp erkek öğrenciye uygulanmayan giriş saati uygulamasını, buna rağmen tacizden ve tehditten koruyamadığınız kadın öğrencileri ne zaman göreceksiniz Sayın Bakan?”

Bakan Bak, Gökçen’in sorusuna komisyon toplantısında yanıt vermedi. KYK yurtlarında kalan gençlerin sorunlarına yönelik soruya yazılı yanıt verildi. Bakan Bak’ın yanıtı, öğrencilerin yurtlarda yaşadığı sorunların görmezden gelindiğini gözler önüne serdi. Yanıtında, yurtlardaki taciz vakalarına, kadınlara yönelik eşitsiz uygulamalara değinmeyen Bak’ın, yurtlardaki yemeklerin kalitesine ilişkin kullandığı ifadeler ise dikkati çekti. Türkiye’nin hemen her noktasındaki KYK yurtlarından küflü ve kurtlu yemek fotoğrafları gelirken Bakan Bak, yurtlardaki yemek kalitesinin yüksek standartta olduğunu iddia ettiği yanıtında şunları kaydetti:

“Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayıcı çeşitlilik ve miktarda, kaliteli, besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır.”

Öte yandan KYK yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada, 1 kişi daha tutuklandı.

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Öğrenciler isyan etti

Barınamıyoruz Hareketi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda pek çok ilde bulunan KYK yurtlarında yemekhanelerin durumu gözler önüne serildi. Ardahan Niyazi Mısri Kız Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin yediği yemekten cam parçası çıktığı iddia edildi. Kütahya, İzmir, Eskişehir ve Ankara’da bulunan KYK’ya ait öğrenci yurtlarında verilen yemeklerde de çakıl, kurt vs bulunan fotoğraflar dikkat çekti.