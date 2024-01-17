Bakandan Bağ-Kur emekli prim gün sayısının düşürülmesi hakkında açıklama

Bakan Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi hakkındaki düzenlemenin Orta Vadeli Plan’a dahil edileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi hakkındaki düzenlemenin Orta Vadeli Plan’a dahil edileceğini bildirdi.

Konu hakkındaki vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, “Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki” dedi.