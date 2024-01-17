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Bakandan Bağ-Kur emekli prim gün sayısının düşürülmesi hakkında açıklama

Bakan Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi hakkındaki düzenlemenin Orta Vadeli Plan’a dahil edileceğini duyurdu.

Ekonomi
  • 17.01.2024 12:07
  • Giriş: 17.01.2024 12:07
  • Güncelleme: 17.01.2024 12:11
Kaynak: DHA
Bakandan Bağ-Kur emekli prim gün sayısının düşürülmesi hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi hakkındaki düzenlemenin Orta Vadeli Plan’a dahil edileceğini bildirdi.

Konu hakkındaki vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, “Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki” dedi.

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