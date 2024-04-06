Bakan’dan yerel seçim yorumu: Vatandaş ‘Aklınızı başınıza alın’ dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu sefer vatandaş biraz ihtar etti. 'Bak dedi aklınızı başınıza alın. Size de ufak bir ihtarımız var' dedi. Onu da herhalde herkes almıştır. Ben de dahil, daha doğrusu başkanlarımız da almıştır. Daha çok hizmet ederek devam edeceğiz” dedi.

Siyaset 06.04.2024 17:05 Giriş: 06.04.2024 17:05

Güncelleme: 06.04.2024 17:07 Kaynak: DHA

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