Bakanlığa çağırıldıktan sonra zammı geri almışlardı: Simitçileri 550 bin TL ceza kesmekle tehdit etmişler

Ankara'da simit fiyatları valiliğin onayıyla 10 TL'den 15 TL'ye çıkarıldıktan sonra zam geri alınmıştı. CHP Milletvekili Semra Dinçer, Ticaret Bakanlığı’nın simitçileri 550 bin TL ceza kesmekle tehdit ettiğini söyledi.

HABER MERKEZİ



Ankara'da simit fiyatları valiliğin de onayıyla önce 10 liradan 15 liraya çıkarıldı. Daha sonra Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası yöneticileri, Ticaret Bakanlığı’na çağırıldıklarını ve zammı geri aldıklarını açıkladı.



Bu gelişmenin ardından CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası’nı ziyaret etti. Dinçer yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın simitçileri 550 bin TL ceza kesmekle tehdit ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Oda Başkanımızdan tüm hikayeyi baştan sona dinledik. Ankara Valiliği tarafından da onaylanan simit zammı tam 20 gün sonra kamuoyuna duyurulmuştu. Pazar gece saat 02.00’de Oda Başkanı, Ticaret Bakan Yardımcısı tarafından aranarak sabah görüşmeye çağırılmış. Oda Başkanı diyor ki, ‘bir görüşmeden çok sorguya çağırıldık gibi hissettik.’ Bakanlık, ‘hepiniz 550 bin TL’yi bulan cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz’ demiş.”