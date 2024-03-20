Bakanlığın bütçesi Diyanet’e aktı

Aile Bakanlığı ile Diyanet arasında imzalanan ve yargıya taşınan 4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü’nün kamuya maliyeti açığa çıktı. 2023’te Bakanlığın bütçesinden Diyanet’e 50,7 milyon TL aktarıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” kapsamında bakanlığın Diyanet’e 50,7 milyon TL aktardığı ortaya çıktı. Bakanlığın “Sosyal Yardım Verileri” adı altında paylaştığı verilerde, protokolden toplamda 83 bini aşkın çocuk yararlanırken çocuk başına bakanlıktan Diyanet’e aktarılan para 603 TL olarak kayıtlara geçti.

Protokolün, “3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 Yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin protokolün yürütmesinin durdurulmasına amacıyla yargıya yaptığı başvurunun gerekçesinde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tüm idari işlem ve faaliyetleri devlet işi olup, Anayasa’ya göre din duygularının devlet işlerine karıştırılamayacağı ve devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda dava konusu” denildi. Derneğin suç duyurusuna yönelik açıklamasında ise “Emekçi halkın alın teriyle birikenlerin Diyanet’e aktarılmasına daha fazla izin vermeyeceğiz” ifadesi kullanıldı.

BAKANLIKTAN DİYANET’E

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı protokolü işletmeye devam etti. Protokol kapsamında bakanlığın kasasından çıkan para, “Sosyal Yardım Verileri” adı altında paylaşıldı. Verilere göre, 2023 yılında protokolden 83 bin 48 çocuk yararlandırıldı. Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarına gönderilen çocuklar için bakanlığın bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na toplam 50 milyon 78 bin TL aktarıldı. Bakanlığın çocuk başına aktardığı para ise 603 TL oldu.

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YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Diyanet’in büyük yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı yıllara göre şöyle sıralandı:

2017: 87.790

2018: 131.026

2019: 170.513

2020: 181.808

2021: 105.369

2022: 168.439

2023: 208.936

2024: 211.000