Bakanlık, 2 çocuğun ölümünde kusurlu bulunan 2 belediye hakkında soruşturma izni verdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2021'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu kıyıda oyun oynarken suya kapılan Burak Önder ve Mustafa Aslan'ın ölümüne ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi 'asli' kusurlu bulundu. İçişleri Bakanlığı, bilirkişi raporundan 2 buçuk yıl sonra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında soruşturma izin verdi.

Tekirdağ'da taşan derenin suyuna kapılan Burak Önder (9) ile Mustafa Aslan'ın (13) ölümüne ilişkin kusurlu bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi hakkında soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de sağanak nedeniyle derenin taşması ile kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı.

Dere üzerindeki kanalizasyon künkleri içinde 500 metre mesafedeki dere yatağına sürüklenen Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti; Barış Önder çevredekilerce kurtarıldı. Çocukların ölümünün ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti, bölgede 10 Şubat 2022'de inceleme yaptı.

İncelemede heyet, çocukların içinde sürüklendiği beton künkleri metre ile ölçtü. Boğulmaktan son anda kurtarılan Barış Önder de olay günü yaşadıklarını heyete anlattı.

"İNSAN GİRİŞİNİ ENGELLEYEN ÖNLEM ALINMAMIŞ"

Bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Raporda, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığı, kaza olduğu nitelendirildi. Raporda, olayın meydana gelmesinde, hidrolik olarak açık kanalın etrafında; insan girişini engeller nitelikte tel, çit ve benzeri herhangi bir önlem alınmamış olmasının etkisine dikkat çekildi.

"KANALI USULÜNE UYGUN KAPAMAYAN İDARE ASLİ KUSURLU"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 'asli kusurlu' bulunduğu raporda, şunlar kaydedildi:

"2016-2017 yılları arasında açık kanalı, kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu idareler kapsamında ise Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi halinde; gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması kapsamında, su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özeni borunun yerine getirilmemiş olması karşısında, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin asli kusurlu olduğu takdiri savcılığınıza ait olmak üzere değerlendirilmiştir."

"YOLDA DEFORMASYONA MÜDAHALE EDİLMEMİŞ"

Raporda ayrıca olayın meydana geldiği bölgede otoyolun menfez bölgesinde oluşan deformasyona da müdahale edilmediği kaydedildi. Otoyolun bakımından sorumlu belediyenin bu nedenle 'tali kusurlu' bulunduğu raporda, 2016 yılında kapalı kanal yaparken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı yoldaki deformasyon artışı ile gözler önüne serildiği belirtildi.

6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada, 2,5 yıl sonra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, dönemin Fen İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya İnci, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci, Gökhan Akman, Fen İşleri Müdür vekili Hilal Altun ve eski Fen İşleri Müdür Vekili tekniker Fuat Renksor, hakkında soruşturma izni verildi. İzin kararında olay anlatılarak, şöyle denildi:

"Olayın meydana geldiği yağmur suyu tahliye şebekesinin/hattının kapalı şekilde olduğu, çift sıra büzden oluştuğu, büzlerin iç çapların 50 santimetrelik, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu, olayın meydana geldiği yağmur suyu tahliye şebekesinin/hattının 2016 yılında Ergene Belediyesi tarafından yapıldığı ve bu tahliye şebekesinin/hattının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) devrinin yapılmadığı, bilirkişi raporunda da 'kapalı kanal yapılırken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması, gerekse yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması kapsamında, maktullerin ani su ile yaşamlarını yitirmesine neden olunduğu, 2016-2017 yıllarında kanalı usule uygun yapmayan Ergene Belediyesi'nin gerekli dikkat ve özeni yerine getirmemesinden dolayı asli kusurlu olduğu' değerlendirmesi yapıldığı anlaşıldığından soruşturma izni verilmesini karar verilmiştir."