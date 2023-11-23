Bakanlık, 80 milyar liralık vergi kaybı nedeniyle bankacıların talebini reddetti

Bankacılık sektörü 'reel olmayan kârlar' üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesine dahil olmak istedi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 80 milyar liraya kadar hesaplanan vergi geliri kaybını gerekçe göstererek, bankacıların talebini reddetti.

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı sektörün enflasyon muhasebesinin dışında kalmamak için Hazine'den talepte bulunduğunu ancak taleplerinin reddedildiğini söylediler.

'ENFLASYON DÜZELTMESİ'

Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon, yeni ekonomi yönetimini, 'enflasyon muhasebesi'ne itti. ‘Enflasyon muhasebesi’yle, Türkiye gibi yüksek enflasyonlu ekonomilerde faaliyet gösteren şirketlerin finansal tablolarının mevcut ekonomik koşullar sebebiyle ne kadar kayıp veya kazançla karşı karşıya kaldığı hesaplanıyor.

Türkiye'de uygulanacak enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor.

Ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yıl sonunda geçilecek ve 2024-2026 yıllarında geçerli olacak. Hazine, 2027'den itibaren ise enflasyon muhasebesine ihtiyaç kalmayacağını öngörüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay sonunda bankacılık sektörü hariç tutularak enflasyon muhasebesine geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından bankalar ise Hazine'den yüksek enflasyon karşısında "gerçek olmayan kârlar üzerinden değerlendirilmemek için" enflasyon muhasebesinin kendi bilançolarına da uygulanmasını istemişlerdi.

'VERGİ KAYBI' GEREKÇESİ

Reuters'a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, "Enflasyon muhasebesine diğer sektörler gibi 2024'te geçilmesi için Hazine'den talepte bulunduk ancak vergi gelir kaybı nedeniyle olumlu yanıt alamadık" dedi. Kaynak, Hazine'nin sektöre "70 milyar liralık vergiden vazgeçmeyi gözardı edemeyiz. Bu yüzden bankaların enflasyon muhasebesini uygulamasının mümkünatı yok" yanıtını verdiğini söyledi.

Konuya yakın bir başka kaynak da 78 milyar TL civarında hesaplanan vergi geliri kaybının finans sektörünün enflasyon muhasebesine geçmemesi yönündeki kararın ana nedeni olarak ifade etti.