Bakanlık açıkladı: Otomotiv sektöründe yasal yaptırımlar devreye alınacak

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe piyasa bozucu faaliyetlerin takip edildiğini bildirerek mağduriyet oluşturanlar hakkında yasal yaptırımların devreye alınacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetlerin dikkatle takip edilmesinin sürdürüleceğini belirterek, "yurttaşları mağdur edenlere karşı" yasal yaptırımların devreye alınacağını, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, otomotiv sektörüne ilişkin atılan son adımlara anımsatıldı. Ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan "köpüğün" kalkmaya başlayacağının beklendiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan beklentimiz, yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir."