Bakanlık araştırması: Her 10 kişiden 7'si internetteki indirimli fiyatlara inanmıyor

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, her 10 kişiden 7’si alışveriş platformlarındaki indirimli fiyatların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Her 10 kişiden 4’ü ise bu platformlarda yanıltıcı indirim oranları ve yanıltıcı fiyatlarla karşılaştığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın araştırmasına göre 10 kişiden 7'si internetteki indirimli fiyatların gerçeği yansıtmadığını, 4'ü ise alışveriş platformlarında yanıltıcı indirim oranları ve yanıltıcı fiyatlarla karşılaştığını ifade etti.

Bakanlık tarafından yürütülen “Dijital Tüketicinin Korunması Projesi/Faz I: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar” Projesi kapsamında saha araştırması yaptı.

Araştırmada, “Çevrimiçi Yorumlar”dan, “Arama Motoru Reklamları”na “Sosyal Medya Reklamları”ndan, “Kişisel Fiyatlandırma”ya ve “Oyun Reklamları”na kadar dijital tüketicinin sıklıkla karşılaştığı reklam ve uygulamalara ilişkin başlıklar yer aldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 48’inin yüksek düzeyde dijital mecra kullandığı ve internet kullanan her 10 kişiden 4 ’ünün bir mal ya da hizmet satın alma aşamasında internet reklamlarından etkilendiği görüldü.

YANILTICI FİYATLARLA KARŞILAŞIYOR

Araştırmaya göre, her 10 kişiden 7’si alışveriş platformlarında yer alan indirimli fiyatların gerçeği yansıtmadığını düşünüyor, her 10 kişiden 4’ü ise alışveriş platformlarında mal ve hizmetlere dair yanıltıcı indirim oranları ve yanıltıcı fiyatlarla karşılaşıyor.

Bakanlığın hazırladığı raporda şunlara yer verildi:

"Araştırma raporunun çarpıcı sonuçlarından biri ise dijital tüketicilerin yaklaşık %65’inin internet siteleri ya da uygulamalarında yer alan içeriklerdeki reklamları ayırt etme noktasında zorlandıkları tespit edilmiştir.

AÇIKLAMA, DİPNOT VE ALT YAZI OKUNMUYOR



Kişisel verilerin paylaşımı konusunda her 2 tüketiciden 1’i endişeli iken her 10 internet kullanıcısından 4’ü reklam ya da satış kampanyalarına dair alt yazı, açıklama, dipnot vb. türden içerikleri çoğunlukla okumamaktadır.

Sosyal medya davranışlarına yönelik ayrı bir bölüm bulunan raporda; tüketicilerin sosyal medya kullanım amaçlarında alışveriş yapma oranının %30 olduğu ve en çok alışveriş yapılan sosyal medya platformlarında ilk sırada sosyal medya platformunu Instagram’ın yer aldığı görülmektedir. Neredeyse her iki kişiden biri sosyal medya alışverişlerinde mağduriyet yaşarken, yaşanılan mağduriyet kaynaklarında yanıltıcı reklamların yanı sıra ünlü veya influencer (sosyal medya etkileyicisi) yönlendirmesine bağlı mağduriyet oranının %25,4 olması dikkat çekmektedir."