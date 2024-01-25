Bakanlık denetime başladı: 2 milyon konut kontrol edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik denetimlere başladı. Yaklaşık 2 milyon konuttan kiralık olanlar tespit edilecek. Beyanname vermeyen mükelleflere işlem yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira geliri potansiyeli olan konutların tespiti için çalışma başlattı.

Bakanlık bu yıl yaklaşık 2 milyon konutu kontrol ederek, kiralık konutları belirleyecek. Denetimlerle kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde kiracılardan gerekli bilgiler talep edilecek. Bu bilgiler elektronik ortamda tutulacak.

Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak.

İNTERNETTEN DOLDURULABİLİYOR

Beyanname başvuruları ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternetten de başvurmak mümkün. Dijital vergi dairesinin internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ üzerinden de başvuruları yaparak beyanneme doldurulabiliyor.