Bakanlık duyurdu: 'Milliyet farkı ücreti' alan otele inceleme başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müşterinin Türk olduğu fark edilince ekstra ücret alan otel hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Otelden yapılan açıklamada, "Yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz" denildi.

Antalya Limak Lara Hotel, İngiltere'deki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu fark edince 120 Euro "milliyet farkı ücreti" aldı.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyada da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur... pic.twitter.com/XJWnrZyFeQ — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 28, 2024

OTELDEN AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLİYORUZ

Limak Lara Hotel, yaşanan olay hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz" denilen açıklamada, "Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz.

Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz."