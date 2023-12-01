Bakanlık, Ekşi Sözlük'te 'pedofili' fotoğraflar ile mesajlar paylaşan kullanıcıyı arıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiği görüntülerini Ekşi Sözlük'te paylaşan ve diğer kullanıcılara da mesaj olarak yollayan yazarı bulmak için harekete geçti.

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı kendisine pedofili videosu gönderildiğini ve bunu Sözlük'te başlık açarak duyurmak istediği için platform tarafından engellendiğini iddia etti.

Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada ise "Hızlıca suç duyurusunda bulunduk. Açılan yeni hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz" denildi.

BAŞLIK ENGELLENDİ İDDİASI

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı, kendisine gönderilen pedofili videosuyla ilgili başlık açarak konuyu duyurmak istedi. Kullanıcı, "açtığı başlık nedeniyle platform tarafından engellendiğini" iddia etti.

Kullanıcı, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kişi nasıl bulunur bilmiyorum, ama bulunmak zorunda. Bulunması için yardımcı olabilecek kim varsa lütfen yardım istiyorum. Kimler bu konuda yardımcı olur bilemedim. Bu tweet kimlere ulaşması gerekiyorsa ulaşsın, yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herkesi etiketleyebilirsiniz" dedi.

Ekşi Sözlük, suç duyurusunda bulunulduğunu açıklarken, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.

Sözlük'ün yazılı açıklaması şöyle:

"Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik. bu sebeple öncelikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık. Ancak suça konu görselleri yayan kişi, ekşi sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı.

Bununla birlikte her ne kadar iyi niyetle de olsa, suça konu görselleri ve bu görsellerin linklerini "kamuoyu oluşturmak” adına paylaşan diğer kullanıcılarımızın da hesaplarına müdahalelerde bulunduk ancak anlatıldığı şekilde hesaplarını kapatmadık, hesaplarını bir süreliğine çaylak statüsüne getirdik. Çocuk pornografisi, gündem yaratmak ve kamuoyu oluşturmak gibi niyetlerle dahi olsa çok hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle, motivasyonunun görünürlük olduğu açıkça belli olan bu kişi ile ilgili açılan başlıklar ve girilen entry'leri de paylaşılan görseller sebebiyle yayından kaldırdık.

Ayrıca, her ne kadar Ekşi Sözlük bir yer sağlayıcı olarak, tabi olduğu kanuna göre yer sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı içeriklerle yalnızca şikayet edildiği takdirde yayından çıkarmakla yükümlü olsa da, bu gibi hassas bir konuyla karşı karşıya olduğumuzdan hızlıca suç duyurusunda bulunduk. açılan yeni hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte konuya çok büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. her gün yeni bir suç duyurusu için hazırlık yapıyoruz. bizimle birlikte kullanıcılarımızın da suç duyurusunda bulunduklarını ve CİMER'e başvurduklarını biliyoruz. tüm kullanıcılarımıza kanun yoluna başvurma hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. suç duyurularımız sonucunda bu kişinin tespit edilip gereken cezayı almasını bekliyoruz."

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Paylaşımın tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, inceleme başlatıldığını açıkladı.

❗ Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/XgPdrVAk0p — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 30, 2023

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."