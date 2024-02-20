Bakanlık, hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 27,9 milyar lira olduğunu açıkladı

Ekonomi 20.02.2024 18:35 Giriş: 20.02.2024 18:35

Güncelleme: 20.02.2024 18:41 Kaynak: AA

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AA