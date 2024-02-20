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Bakanlık, hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 27,9 milyar lira olduğunu açıkladı

Ekonomi
  • 20.02.2024 18:35
  • Giriş: 20.02.2024 18:35
  • Güncelleme: 20.02.2024 18:41
Kaynak: AA
Bakanlık, hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.

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