Bakanlık ‘istediğini’ giydirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, koruyucu giyim yardımını toplu sözleşme hükümlerine aykırı şekilde oluşturduğu belirlendi. Bin 300 kütüphaneciden yalnızca 260’ı, arkeologların ise yalnızca 6’sının ismi yardım listesine yazıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevli personele yapılacak koruyucu giyim yardımında inisiyatif il müdürlerine bırakıldı. Yardım yapılacak personele yönelik liste hazırlayan il müdürlerinin ayrımcı uygulaması isim listeleriyle açığa çıktı. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koruyucu giyim yardımında dahi ayrımcı uygulama yapılmasına tepki gösterdi.

İlgezdi, toplu sözleşme gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan 18 unvanda çalışan ve kriterleri tutan herkese giyim yardımı yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Buna karşın birçok çalışanın giyim yardımını alamadığını ifade eden İlgezdi, ayrımcılığı ortaya koyan şu örnekleri paylaştı:

“Bakanlık bünyesinde yaklaşık bin 300 kütüphaneci varken sadece 260 kütüphaneci bu yardımdan faydalanabilecek. Yani her beş kütüphaneciden yalnızca biri yardımı alacak. Böyle bir garabet olamaz.”

İHTİYACI OLMAYANLAR

Sahada görev yaptığı halde giyim yardımını almayan çok sayıda personel olduğunun da altını çizen İlgezdi, “Tam bir keyfilik söz konusu” diye konuştu. İlgezdi, ihtiyacı olanların yararlanamadığı giyim yardımı listesinde ihtiyacı olmadığı halde ismi bulunanlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İl müdürlüklerinde görev alan arkeologların yalnızca altısı bu yardımı alabildi. Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Hakkari, Muğla İl Müdürlüklerinde çalışan birer arkeolog dışında diğer il müdürlüklerinde çalışan hiçbir arkeolog koruyucu giyim yardımını alamadı. ”

TBMM GÜNDEMİNDE

Mağduriyeti ve ayrımcı uygulamayı TBMM gündemine taşıyan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yaşananları sordu.