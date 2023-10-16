Bakanlık kaçak yapılara yol verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Kuşadası’nda nitelikli tarım arazilerine üzerine inşa edilen kaçak villalar için imar planı değişikliği yaptığı ortaya çıktı. Belediye ise geçtiğimiz günlerde bölgede kaçak yapıları yıktı.

Aycan KARADAĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’nde 9 bin 212,38 metrelik nitelikli tarım arazilerin olduğu bölgede plan değişikliğine gitti.

Bakanlık, 14 Eylül tarihinde yayınladığı duyuruda alan ile ilgili “Sağlık Odaklı Tatil Köyü ve Teknik Altyapı Alanı-Trafo” kullanım kararlarının getirilen planları 30 gün süreyle askıya çıkardı.

KAMU YARARINA AYKIRI

Bakanlığın planları değiştirdiği alanda ise geçtiğimiz aylarda Deka İnş. Ltd. Şti tarafından villalar yapımına başlandığı ortaya çıktı. Kuşadası Belediyesi ise kaçak yapılaşmaya karşı mücadele kapsamında, nitelikli tarım arazisi üzerine imar kanununa aykırı olarak yapıldığı tespit edilen villaları yıktı. İmar planı değişikliğinin iptali için ise belediye, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı 13 Ekim tarihinde başvuruda bulundu.

İtiraz dilekçesinde, özetle şu değerlendirme yapıldı:

“Planlanan alanlarda, kaçak yapıya zemin oluşturan ve içerisinde kaçak yapılar varken uygulama imar planı teklifinin onaylanmasının planlama ilkeleri, esasları ve hukuk kuralları ile bağdaşmıyor. Bütüncül planlama yapılmadığından kamusal alanlara terk oranın yüzde 1.60 bırakılarak onaylanan planın kamu yararı içermediği, yatırımcı açısından rant odaklı plandır. Analiz ve araştırmaya ilişkin hazırlanması gereken uygulama imar planı teklifinde tarla niteliğindeki taşınmazlar için BOTAŞ ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi planı yönlendiren kurum ve kuruluş görüşleri alınmadı. Yapılan plan değişikliklerinin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu ve parsel bazında onaylanan imar planları ile bütünde onaylanmış planların dengesinin bozulacağı, dolayısıyla planlama ilkelerine aykırı olduğu açıkça ortadadır. Yapılan plan kamu yararı içermediğinden Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır’ şeklindeki hükmüne aykırılık teşkil ediyor. Uygulama imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle söz konusu plan değişikliklerinin itirazen iptal edilmesini talep ediyoruz.”