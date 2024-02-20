Bakanlık, Murat Kurum’un rant planında değişikliğe gitti

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un, bakanlığı döneminde onayladığı Başakşehir'deki eski askeri kışla arazisindeki rant planında değişikliğe gidildi. Yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik arazi için yapılan son plan değişikliği de askıya çıktı. Kurum 2018’deki açıklamasında, “Askeri arazileri rant olarak görmedik” demişti.

HABER MERKEZİ

Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılmasını, “İstanbul’a büyük bir yeşil alan” kazandırmak şeklinde savunan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u, bakanlığı adeta tekzip etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Murat Kurum zamanında hazırlanan Başakşehir’deki eski askeri kışla arazisiyle ilgili plan değişikliğini askıya çıkardı.

Yeşil alan konumundaki 12 milyon 491 bin 874 metrekarelik askeri arazi, yapılan plan değişikliği ile imara açılmıştı. Bakanlık, İSKİ’nin plan değişikliğine yaptığı itiraz üzerine planda yeniden değişiklik yaptı. Yeni değişikliği içeren plan, itirazların alınması için 15 gün askıda kalacak.

Devasa askeri araziyi rant alanına dönüştüren planda, İSKİ’nin itirazı üzerine sadece küçük bir bölümünde değişikliğe gidildi. Buna göre ,100 bin 235 metrekare olarak ayrılmış olan Teknik Altyapı Alanı, 193 bin 291 metrekareye çıkarıldı. Buna karşılık konut alanı 64 bin 651 metrekare, park alanı da 28 bin 405 metrekare küçültüldü.

Devasa arazinin yüzde 60’tan fazlası konut, ticaret ve yol alanı olarak planlandı. Yüzde 30’luk kısmı park, Millet Bahçesi, rekreasyon alanı olarak ayrılan arazinin geri kalan kısmı da eğitim, sağlık, ibadet, sosyal tesis ve spor alanı olarak ayrıldı.



BAKANLIK VE KURUM'DAN AYNI ZAMANDA AÇIKLAMA

Bakanlık, Kurum’un onayı ile hazırlanan planda yaptığı değişikliği askıya çıkardığı gün, AKP’nin İBB adayı Kurum da Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.

İBB’nin başvurusu üzerine, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürecek ihalenin iptal edilmesiyle ilgili soru üzerine Kurum özetle şöyle dedi: "Yani orada dava açmanın gerekçesi nedir? İBB’ye de sormak lazım. İstanbul’a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor?"

Askeri alan olduğu için bugüne kadar yapılaşmamış, içinde küçük bir barajı ve dere yatakları da bulunan 12 milyon metrekareden büyük bir araziyi imara açan Kurum, Atatürk Havalimanı’na ait pistlerin yıkılmasını yeşil alan olarak savundu.

10 Temmuz 2018’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, İstanbul’da incelemelerde bulunduğu ekim 2018’de yaptığı bir açıklamada da, “Biz hiçbir zaman askeri arazileri rant olarak görmedik” demişti.