Bakanlık önünde adalet istediler

Haber Merkezi

Eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve 2 oğlu katledilen Emine Şenyaşar, tutuklu oğlunun serbest bırakılması için yeniden Adalet Bakanlığı’nın önünde eylem yaptı. Eylemin dün 52’nci günüydü.

Oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte tekerlekli sandalyeyle Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na kadar üzerinde “Adalet” yazan dövizle gelen Emine Şenyaşar, Bakanlık önünde tutuklu bulunan oğlu Fadıl Şenyaşar’ın serbest bırakılmasını istedi. Şenyaşar Ailesi nöbetlerine ilk olarak Urfa’daki Suruç Adliyesi’nde başlamış, 2 yıla yakın süre burada devam etmişti. Ferit Şenyaşar milletvekili seçildikten sonra ise nöbet Ankara’ya taşınmıştı.