Bakanlık proje için 3 bin lira ayırdı, Tunç Soyer'den tepki geldi: Saray gölge etmesin yeter

Halkapınar-Otogar Metrosu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesinden 3 bin TL kaynak ayrıldı. Engelleme politikalarına işaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Hükümet yine de Otogar Metrosu’nu yapmamakta ısrarlıysa bize bıraksın. Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz" diye konuştu.

BİRGÜN EGE

2024 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre Halkapınar-Otogar Metrosu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesinden 3 bin TL kaynak ayrıldı. Böylece 10 yıldır tek çivi çakılmayan hattın yapımına yönelik 11’inci yılda da adım atılmayacağı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sadece son 5 yılda yatırım maliyeti 40 milyar lirayı aşan raylı sistem projelerinin yapımını yürüttüklerini belirterek, "5 senede İzmir’de Narlıdere metrosunu ve Çiğli tramvayını bitirdik, Buca metrosunun inşaatına başladık. Şu anda proje ve ihale aşamasında da 3 projemiz var, Karabağlar-Gaziemir metrosu, Örnekköy tramvayı ve Kemalpaşa metrosu. Hükümet’in ise tek bir sorumluluğu vardı, Halkapınar-Otogar metrosunu yapmak" diye konuştu.

Bakanlığın taahhüt ettiği yatırımı hayata geçirmesini beklediklerini ve konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Soyer, "Hükümet yine de Otogar Metrosu’nu yapmamakta ısrarlıysa bize bıraksın. Narlıdere metrosunu nasıl yaptıysak, Çiğli tramvayını nasıl yaptıysak Otogar metrosunu da yaparız. O metro Buca’ya gelecek deyip kararlılıkla yürüdüğümüz gibi Otogar’a metro yapmayı da biliriz. Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz" dedi.

"KAMU BANKALARINDAN HİÇBİR DESTEK YOK"

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Soyer, "İzmir’de göreve başladığımız günden itibaren raylı sistem atağı başlattık. 7,2 km’lik Narlıdere metrosunu yüzde 12 seviyelerinden devraldık. Pandemiye, ekonomik krize, depreme rağmen 287 milyon Euro yatırım yaptık ve şubatta açılışını yapıyoruz. Diğer yandan 3 sene önce Çiğli tramvayının yapımına başladık. 11 km’den oluşan bu tramvay hattımızda deneme seferlerine başladık, çok yakında açıyoruz. Yani 183 milyon euroluk bu büyük yatırımı, kendi dönemimizde başlayıp kendi dönemimizde bitirmiş olduk. Üçüncü olarak sizlere İzmir’e hizmet etme şansı bulduğum bu 5 yıl içerisinde beni en çok heyecanlandıran projeden bahsetmek istiyorum. Bu projenin ismi Buca Metrosu. Buca metrosu göreve geldiğimizde bir hayal gibi gözüküyordu. 13,5 km uzunluğunda, 11 istasyondan oluşan devasa bir yatırım. Kamu bankalarından hiçbir destek yok, bir yandan ülkemizin ekonomisi gittikçe kötüye gidiyor. Çalıştık, uğraştık, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm yurtdışı ilişkilerimizi ve kurumsal güvenilirliğimizi kullanarak 490 milyon Euro yurtdışı finansmanı bulduk ve alık. Bu İzmir için bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Soyer şunları dile getirdi:

"Şubat 2022’de temelimizi attık, bu ay tünel kazmaya başladık. Mart ayına kadar TBM dediğimiz tünel kazıcı sayımız dörde çıkacak. İlk etabı Haziran 2026’da açacağız. Buca Metrosu 765 milyon Euro maliyetiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı ve ayrıca burası çok önemli, Türkiye’de bir belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak. Toparlayacak olursam, son 5 senede İzmir’de Narlıdere metrosunu ve Çiğli tramvayını bitirdik, Buca metrosunun inşaatına başladık. Şu anda proje ve ihale aşamasında da 3 projemiz var, Karabağlar-Gaziemir metrosu, Örnekköy tramvayı ve Kemalpaşa metrosu. Hükümet’in ise tek bir sorumluluğu vardı, Halkapınar-Otogar metrosunu yapmak. Ancak yine üzülerek öğrendik ki 2024 için de 3 bin lira bütçe ayırmışlar. Meselenin takdirini İzmirlilere bırakıyorum… İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bakanlığımızın yapmayı taahhüt ettiği projeye hayata geçirmesini bekliyor ve konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. Hükümet yine de Otogar Metrosu’nu yapmamakta ısrarlıysa bize bıraksın. Narlıdere metrosunu nasıl yaptıysak, Çiğli tramvayını nasıl yaptıysak Otogar metrosunu da yaparız. O metro Buca’ya gelecek deyip kararlılıkla yürüdüğümüz gibi Otogar’a metro yapmayı da biliriz. Saray gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz"

BELEDİYEDEN 40 MİLYAR, BAKANLIK’TAN 3 BİN LİRA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamlanma aşamasına getirdiği Narlıdere metrosu için 285 milyon Euro, Çiğli Tramvayı için ise araçlarla birlikte 183 milyon Euro yatırım bütçesi ayırdı. Yapımı süren Buca Metrosu’nun ise araçlarıyla birlikte 765 milyon Euro’ya tamamlanması öngörülüyor. Şehrin yerel yönetiminin son 5 yılda toplam 1 milyar 233 milyon Euro (güncel kur üzerinden 40 milyar 690 milyon TL) raylı sistem yatırımına imza atmasına karşın merkezi yönetim üstlendiği tek metro hattı için İzmir’e sadece 3 bin TL kaynak ayırdı.