Bakanlık sermayenin avukatlığına soyundu

Emek Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Lezita fabrikasında 2 aydır devam eden grevi "50 kişilik grev" olarak nitelendirmesine sendikadan tepki geldi. Fabrikada yetkili sendika olan Öz Gıda İş, Bakanlığın “işveren avukatlığına soyunduğunu” belirtti. Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Halil Çukutli, bakanlığın greve 50 işçinin katıldığına ilişkin hatalı paylaşımını düzeltmesini isteyerek şu tepkiyi gösterdi:

“Greve katılan işçi sayısı, Bakanlık tarafından verildiği gibi 50 değil, 168’dir. Bakanlıkça yapılan paylaşımda, greve çıkan işçi sayısı ile ilgili rakam tutarsızlığının, işveren tarafından yapıldığında bile hoş karşılanmayacağı ortadayken, Bakanlığın resmi X hesabından yapılması, son derece manidardır. İşverene moral üstünlük sağlayacağı açık olan böyle bir açıklamanın, 58 gündür hakkını arayan grevci işçilerimiz için ise adalete olan güvenlerini sarsacağı muhakkaktır.”