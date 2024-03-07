Bakanlık talep etti: Süleymancıların yurdundaki cinsel istismarı konu alan haberlere erişim engeli
Alanya’da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunulduğunu konu alan haberler, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın talebiyle Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait Sugozü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu belirtilen eğitmen G.R.U.’nun (21) hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına yönelik haberlere erişim engeli geldi.
Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Yadigar Güzel’in, olayla ilgili dün yayınlanan haberlerin engellenmesi yönündeki talebini inceledi.
Erişim engeli talebinde, olayı anlatan haberlerin, “çocuğa yönelik istismar eylemi olarak değerlendirilebilecek paylaşımların çocukların psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği ve toplumda infiale sebebiyet verebileceği kanaatini oluşturduğu” ifade edildi.
Hakimlik, “mağdurların kişilik haklarına yönelik saldırı teşkil ettiği” gerekçesiyle, aralarında BirGün’ün haberinin de bulunduğu 12 içerik hakkında, “erişim engelleme” ve “içerikten çıkarma” kararı verdi.
Kararda, Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.