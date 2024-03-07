Bakanlık talep etti: Süleymancıların yurdundaki cinsel istismarı konu alan haberlere erişim engeli

Alanya’da Süleymancılar cemaatine ait yurtta 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunulduğunu konu alan haberler, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın talebiyle Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Medya 07.03.2024 15:48 Giriş: 07.03.2024 15:48

Güncelleme: 07.03.2024 15:49 Kaynak: Haber Merkezi

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