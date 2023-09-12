Bakanlık'tan 14 kızılgeyiğin avlanması için ihale: Bolu Barosu iptal davası açtı

Bolu Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kentte 14 kızılgeyiğin avlanması için çıktığı ihalenin iptaline ilişkin Bolu İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu'da 14 kızılgeyiğin 408 bin TL bedelle avlanması için ihaleye çıktı.

Bu yolla kızılgeyiklerin ücret karşılığı avlanmasına izin verilecek.

Bu kapsamda Bolu'nun ilçeleri olan Kıbrıscık'ta 3 kızılgeyik için 120 bin TL, Mudurnu Sırçalı'daki 4 kızılgeyik için 104 bin TL, Seben'deki 4 kızılgeyik için 104 bin TL ve Seben Taşlıyayla'daki 3 kızılgeyik için 80 bin TL avlanma ücreti belirlendi.

Kızılgeyik avına son başvuru tarihi ise 22 Eylül olarak açıklandı.

14 KIZILGEYİK ÖLDÜRÜLECEK

Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, ihalenin iptali istemiyle Bolu İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Hayvan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023-2024 av yılı av turizmi uygulama talimatı çerçevesinde Bolu ilinde avlanması planlanan ve nesli korunmakta olan 14 adet kızılgeyiğin öldürülmesi ile sonuçlanacak idari işlemin yürütme durdurma kararlı iptali istemine ilişkin Bolu İdare Mahkemesi'ne 2023/1206 esas numarası ile dava açılmıştır" denildi.