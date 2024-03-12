Bakanlık'tan Eylem Tok ve oğlu hakkında açıklama: Talepname hazırlandı

Adalet Bakanlığı, Eyüpsultan’da 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un karıştığı kazaya ilişkin son bilgileri açıkladı. Açıklamada, "Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" denildi.

Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesine, 4 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un iadelerine ilişkin gelişmeler sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tok ve oğlunun hem diplomatik yollar, hem de Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iadeleri istendi. Adalet Bakanlığı şüphelilerin iadesi için ABD makamlarıyla irtibata geçti.

DHA'nın aktardığına göre, Bakanlık, Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un, ABD'den iadesi için talepname hazırladı. Talepnamenin bir hafta içinde ABD makamlarına iletileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan Oğuz Murat Acı ile İbrahim Gümüş, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Acı, hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, anne-oğulun İstanbul Havalimanı'na, önce uçakla Mısır'a ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.